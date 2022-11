1 Die jugendlichen Vandalen kommen auch als Täter in einem Fall von Taschendiebstahl in Frage. (Symbolfoto) Foto: Schwarzwälder-Bote

In der Nacht auf Mittwoch haben Jugendliche in Schwenningen randaliert und möglicherweise auch einen Passanten beraubt.















Link kopiert

VS-Schwenningen - Wie die Polizei mitteilt, schlugen die drei unbekannten Jugendlichen im Bereich Hirschbergstraße und Hardtstraße gegen geparkte Autos. Anwohner alarmierten die Polizei.

Die Beamten trafen die Jugendlichen nicht mehr an. Auch Beschädigungen an den Autos konnten die Polizisten nicht feststellen.

Haben Jugendliche Passanten beraubt?

Möglicherweise kommen die Jugendlichen auch für einen Taschendiebstahl in Frage, der sich etwa zur selben Zeit in der Alleenstraße Ecke Hirschbergstraße ereignete. Dort sprachen drei Jugendliche einen Passanten an und baten diesen um Feuer. Kurz darauf stellte der Mann fest, dass ihm von einem der drei Jugendlichen die Geldbörse aus der Jacke geklaut worden war. Die Jugendlichen hatten sich zu diesem Zeitpunkt bereits in Richtung Hardtstraße entfernt.

Hinweise an die Polizei Schwenningen, Telefon 07720/8500-0.