2 Verunstaltet wurde vor kurzem die Empfinger Grundschule. Foto: Truffner

Speziell in Salzstetten gab es in den vergangenen Wochen einige Vorfälle. Wir haben bei der Polizei nachgefragt, ob hier ein Trend zu erkennen ist und für wie sinnvoll sie Überwachungskameras halten.















Waldachtal-Salzstetten/Region Horb - Es ist ein altbekanntes Problem in vielen Gemeinden: Vandalismus. Gerade in Waldachtal kann man davon ein Lied singen, immer wieder wurden die Vorfälle auch im Gemeinderat diskutiert. In den vergangenen Wochen waren die Schulhöfe immer wieder Treffpunkt für solche Vergehen, ähnliches war auch in Empfingen zu beobachten.