Unbekannte versuchen in Gehege im Freiburger Tierpark einzubrechen

1 Unbekannte haben versucht ins Erdmännchengehege auf dem Mundenhof einzudringen. Foto: Ralf Deckert

Ein Unbekannter hat versucht in das Javaneraffen- und Erdmännchengehege auf dem Freiburger Mundenhof einzudringen.









Zu einem größeren Vandalismusschaden ist es am Morgen des Dienstag, 3. September, gegen 6 Uhr in der Dunkelheit auf dem Mundenhof gekommen. Unbekannte haben versucht, die große Glasscheibe des Javaneraffen-Stalles zu zertrümmern. Die Scheibe muss nun ersetzt werden, doch zum Glück hielt das Sicherheitsglas, so dass kein Affe entweichen konnte, teilt die Stadt mit.