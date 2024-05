1 Aus der Verankerung gerissen und das Glas zerstört: Den Gedenkstein haben Unbekannte komplett zerstört. Foto: Gemeinde

Die Stele, die an die 50-jährige Geschichte der Riedgemeinde erinnert, ist von Unbekannten vollkommen zerstört worden. Bürgermeister Uhrich ist fassungslos. Die Gemeinde hat Anzeige erstattet.









Neurieds Bürgermeiser Tobias Uhrich hatte in die Gemeinderatssitzung eine „sehr unerfreuliche“ Nachricht mitgebracht: „Unser Gedenkstein, der uns alle an die 50-jährige Geschichte der Gemeinde erinnern soll, ist komplett zerstört worden.“ Der Stein ist aus der Verankerung rausgerissen worden, das Glas, in dem sich die fünf Ortsteilswappen wiederfanden, liegt in tausenden kleinen Teilen zerschlagen drumrum.