Valentinstag vergessen?: So funktioniert der Blumenautomat in Baiersbronn

So funktioniert der Blumenautomat in Baiersbronn

1 Bei Kunden ist der Automat beliebt. Foto: Häusler

Den Valentinstag vergessen und alle Blumenläden haben schon zu? Bleibt der Gang in den Supermarkt, zur Tankstelle oder zum Blumenautomaten. Wie der funktioniert und wie zufrieden ihre Kundschaft mit dem Angebot ist, hat uns die Baiersbronner Floristin Iris Häusler verraten.









In Großstädten sind sie ein vertrautes Bild: Verkaufsautomaten mit Blumensträußen, Pflanzen oder Deko-Artikeln. Seit etwa anderthalb Jahren findet sich auch in der Freudenstädter Straße in Baiersbronn ein solcher „Blum OH! mat“.