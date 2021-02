Valentinstag in Rottweil Corona beschert Floristen schwere Zeit

Derzeit kann auch bei "Blumen fürs Herz" nur noch vorbestellt und dann abgeholt werden. Er habe schon bei verschiedenen Stellen versucht, eine Antwort zu erhalten, ob dieser Ungerechtigkeit, doch jedes Mal sei er nur auf Regelungen und Gesetze verweisen worden.

75 Prozent der Zeit unbezahlte Beratung

Gerlinde Broghammer von der Blumenbinderei in der Markthalle in Rottweil wendet jetzt 75 Prozent der Zeit, die sie im Laden steht, dafür auf, Bestellungen per Whats­App, E-Mail oder am Telefon abzuwickeln. "Das ist Beratung, ohne dafür Geld zu bekommen, während Discounter Blumen einfach so anbieten", beschreibt Broghammer das momentane Verlustgeschäft: "Es ist im Lockdown ein ganz anderes Arbeiten. Ich finde call & collect total aufwendig und unrentabel."

Seit das Virus grassiert, habe sie sogar beim Anmelden von Coronahilfe und Kurzarbeitergeld Verluste von etwa 1000 Euro beim Zurückzahlen der Hilfen eingebüßt. Das war in der Zeit, in der Broghammer noch Blumen geliefert hat. "Löhne, Miete, Versicherungen... das alles muss man ja weiterbezahlen", erklärt sie und deshalb mache sie auch keine Werbung mehr. Gerlinde Broghammer muss sich jetzt über Wasser halten und dabei helfen ihr "wirklich ganz viele liebe Kunden", wie sie betont. Viele Stammkunden wollten ihr etwas Gutes tun und würden sie durch diese schwere Zeit tragen.

Ebenfalls auf Solidarität setzt Die Blumenwerkstatt in Rottweil. Die stellt am Samstag zehn Prozent des Verkaufspreises der vorbestellten Ware als Spende für ebenfalls von den Lockdown-Beschränkungen gebeutelten Frisöre zur Verfügung.

Riesiger Zeitaufwand

Call & collect beziehungsweise click & collect gibt es auch bei Gunnar und Michaela Frey von Blumen und Gärtnerei Linder. "Wir sind von 9 bis 13 Uhr im Laden und danach werden Anrufe umgeleitet. Es ist also immer jemand erreichbar", erklärt Gunnar Frey. Rosen werde es in jedem Fall geben, so viel sei sicher, ansonsten könne der Kunde auch bei Fleurop schauen. Sträuße fertigten sie nämlich auch nach Vorbild an und arbeiten mit Fleurop zusammen. "Es ist ein riesiger Zeitaufwand, Werbung und Fotos von gemachten Sträußen zu machen. Eine Werbung, zum Beispiel ein Plakat, kostet mich 300 Euro und das decken die Einnahmen nicht. Wie viele Sträuße ich da verkaufen müsste...", führt Frey aus. Auf der Facebookseite und auf der Internetseite könnten sich die Menschen Anregung holen.

2020 sei mit vielen Einbußen verbunden gewesen. Unterm Strich sei es aber noch "ok", berichtet Gunnar Frey. Doch jetzt müssten seine Frau und er zwei Mitarbeiter entlassen – selbst nachdem viel in Kurzabeit geleistet worden war.

Er setzt sein Privatvermögen jetzt ein, um sein Geschäft aufrecht zu erhalten. Banken seien vorsichtig mit Kreditvergaben geworden und hätten die Auflagen dafür erhöht, erzählt er. "Man bekommt so gut wie keine Unterstützung", meint Frey enttäuscht. Wenn man mehr als 50 Prozent des normalen Umsatzes habe, bekomme man keine Hilfen mehr zugesichert. Indes: Mit Trauerfloristik und Dauergrabpflege mache er zurzeit gar nicht so viel Umsatz, wie man denken könnte. Auch in diesem Bereich würden die Einnahmen wegbrechen, erzählt Gunnar Frey.

Konstante Einnahmequelle nur dank Blumen-Abos

Beim Rosenkavalier in der Hochbrücktorstraße sieht es ähnlich aus. Der Lockdown habe einen "Rieseneinbruch" mit sich gebracht, sagt Inhaberin Anke Bitsch. Und auch, wenn jetzt click & collect angeboten werde, gebe es doch deutlich weniger Vorbestellungen als sonst. Und "die Zeit darf man gar nicht gegenrechnen", erklärt Bitsch den Aufwand, der durch Bestellanfragen entsteht. Einzig die Abo-Kunden, die einen fixen Betrag entrichten und damit wöchentlich Sträuße kauften, seien eine Konstante.

Mit Frischware müsse jetzt aber anders umgegangen werden. Bestellte Blumen seien nur auf etwa drei Tage beim Rosenkavalier verfügbar. Damit sich Bestellungen beim Zulieferer lohnen, gebe es zudem ein eingeschränktes Sortiment an Blumen. Anke Bitsch geht für diesen Valentinstag dennoch ins Risiko: "Wir haben Vorbestellungen auf Risiko beim Zulieferer gemacht. Wenn ich Pech habe, bleibe ich darauf sitzen", spekuliert sie.

Auch habe sie mehr Mitarbeiter speziell für den Valentinstag eingestellt. Bei ihr kann mittels Bestellformular über die Internetseite, per E-Mail und am Telefon bestellt werden. Anregungen seien auf der Facebookseite und im Schaufenster zu sehen. Dort stellten die Angestellten Beispielsträuße ein zusätzlich zu den speziellen Fasnetssträußen aus gelb und schwarz. Im Schaufenster könne außerdem die Aktion "Fasnet dahoam" angeschaut werden. Die Wohnszenerie im Laden haben die Floristen fasnetlich dekoriert.