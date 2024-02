1 Robert Müller hat nicht nur klassische rote Rosen im Sortiment, sondern auch bunte „Unicorn“ (Einhorn)-Rosen. Foto: Vanessa Lehmann

Geschenke, Liebesbriefe und vor allem Blumen: Das gehört für die meisten zum Tag der Liebe. Die Auswahl an Blumensträußen zum Valentinstag ist riesig. Doch welche Blumen kommen am besten an?









Am 14. Februar ist der Tag der Liebe. Die rote Rose gilt immer noch als zeitloser Klassiker am Valentinstag. Laut Robert Müller vom Blumenhaus Robert Müller in Horb auch zurecht. Rote Rosen werden immer noch am meisten gekauft.