Valentinstag im Fokus: So bunt ging’s auf dem Dorffasentabend in Mietersheim zu

Die Narrenzunft Schärmies organisierte am Samstag die traditionelle Veranstaltung. Passend zum Valentinstag war das Motto „Love is in the Air“.

Den feierlichen Auftakt des Abends gestalteten Oberzunftmeisterin Sabrina Dold und Ehrenoberzunftmeister Reinhard Schmidt mit der Begrüßung der Gäste. Mit dem folgenden Einmarsch aller Mitwirkenden erreichte die Stimmung einen ersten Höhepunkt, heißt es in einer Mitteilung der Zunft. Für beste Unterhaltung zwischen den Programmpunkten sorgte DJ Hörnle mit Tanz- und Schunkelrunden sowie einer schwungvollen Polonaise, die die Tanzfläche zuverlässig füllte.

Charmant und mit viel Witz führten Dold und Schmidt durch den Abend. In ihrer Einführung griffen sie das Valentinstagsmotto humorvoll auf und stimmten das Publikum auf einen Abend voller „Liebe in der Luft“ ein. Für zahlreiche Lacher sorgte zm Beispiel ein Sketch zur Eheberatung, dargeboten von Reinhard Schmidt, Sabine Koß, Sabrina During und Thomas Löffler. Hier gab es einen augenzwinkernder Blick auf das Eheleben, der beim Publikum bereits hervorragend ankam.

Ein besonderes Highlight stellte das „Herzblatt“-Spiel dar, bei dem Schmidt gemeinsam mit einem Teilnehmer aus dem Publikum für beste Unterhaltung sorgte. Spätestens hier zeigte sich, dass in Mietersheim nicht nur gelacht, sondern auch spontan mitgemacht wird.

Bis in die frühen Morgenstunden wird getanzt und gefeiert

Mitreißende Showtänze der Damen sowie später das Männerballett begeisterten mit eindrucksvollen Choreografien – und wurden natürlich mit großem Applaus belohnt. Trainerinnen beider Tanzgruppen waren Dold und Steffanie Longo. Für musikalische Höhepunkte sorgte zudem die Chaos-Truppe Lahr, deren Guggenmusik die Halle zum Beben brachte.

Ein weiterer gelungener Programmpunkt war die Vergabe des Narrenbaums. Mit großer Spannung wurde erwartet, wer in diesem Jahr die närrische Auszeichnung erhält. Sie ging dann an Patrick Schmidt, Lukas Jenne und Claudius Ebert. Zum großen Finale versammelten sich nochmals alle Mitwirkenden auf der Bühne und wurden vom Publikum mit tosendem Applaus gefeiert.

Im Anschluss wurde bis in die frühen Morgenstunden weitergetanzt und ausgelassen gefeiert. DJ Hörnle heizte den Gästen ordentlich ein, während der Barbetrieb für das passende närrische „Treibstoff“-Angebot sorgte.

Kindernachmittag

Weiter ging das närrische Programm am Sonntag. Da veranstaltete die Narrenzunft Schärmies Mietersheim ihren Kindernachmittag im Bürgerhaus. Ab 12.30 Uhr durften sich die Kinder an zahlreichen Spielstationen im Innen- und Außenbereich vergnügen. Von Dosenwerfen über Rollenrutsche bis hin zum Kinderschminken war für jedes Kind etwas geboten, heißt es in der Mitteilung der Zunft. Die Jugendwartin Patricia Firnkes führte mit abwechslungsreichen Spielen wie „Reise nach Jerusalem“ und Stopptanz durch den Nachmittag. Außerdem wurden die Gewinner der närrischen Schulstunde bekannt gegeben. Auch die Eltern kamen nicht zu kurz: Für Mittagessen sowie Kaffee und Kuchen war gesorgt.