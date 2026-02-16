Valentinstag im Fokus: So bunt ging’s auf dem Dorffasentabend in Mietersheim zu

Die Narrenzunft Schärmies organisierte am Samstag die traditionelle Veranstaltung. Passend zum Valentinstag war das Motto „Love is in the Air“.
Den feierlichen Auftakt des Abends gestalteten Oberzunftmeisterin Sabrina Dold und Ehrenoberzunftmeister Reinhard Schmidt mit der Begrüßung der Gäste. Mit dem folgenden Einmarsch aller Mitwirkenden erreichte die Stimmung einen ersten Höhepunkt, heißt es in einer Mitteilung der Zunft. Für beste Unterhaltung zwischen den Programmpunkten sorgte DJ Hörnle mit Tanz- und Schunkelrunden sowie einer schwungvollen Polonaise, die die Tanzfläche zuverlässig füllte.