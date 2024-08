Valentin Benz bekommt Quali-Pass: Hausacher Schlagzeuger beweist Strebsamkeit

1 Hausach Bürgermeister Wolfgang Hermann (von links) überreichte Valentin Benz zusammen mit Zweigstellenleiterin Kathrin Krichel den Quali-Pass. Foto: Reinhard

Valentin Benz aus Hausach hat den Quali-Pass für Musikschüler erhalten. Der 18-Jährige fing 2010 an, Schlagzeug zu spielen und hat laut Zweigstellenleiterin Kathrin Krichel „nicht mehr aufgehört“. 2017 war er erfolgreich bei „Jugend musiziert“.









„Es ist fantastisch, was du bei uns alles gemacht hast“, meinte Krichel bei der offiziellen Übergabe im Hausacher Rathaus. Die Auszeichnung nahmen sie und Hausachs Bürgermeister Wolfgang Hermann vor. 2010 habe er in der Musikschule mit „Musik und Tanz“ angefangen und „nicht mehr aufgehört“, so Krichel. 2013 begann er, Schlagzeugunterricht bei Peter Weiner zu nehmen, Jäckle zu nehmen, ein Jahr später hatte der junge Musiker zehn Jahre lang Unterricht bei Peter Weiner.