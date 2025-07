Günther Sauer begrüßte in seiner Funktion als stellvertretender Vorsitzender des Ortsverbands die Mitglieder und auch Manfred Merstetter, den Lörracher Kreisvorsitzenden, und dessen neue Stellvertreterin Ursula Ernst. Merstetter überbrachte Grüße des gesamten Kreisvorstands und beglückwünschte zur steigenden Mitgliederzahl.

Mit mehr als 2,3 Millionen Mitgliedern ist der VdK der größte Sozialverband Deutschlands, heißt es in einer Mitteilung. Allein der Ortsverband Kandern des VdK – zu dem übrigens auch Schliengen gehört – zählt rund 400 Mitglieder. Gemeinschaft und Geselligkeit ist eins der Themen, die hier groß geschrieben werden, heißt es weiter.

Rückblick: Und so wurde bei der Jahreshauptversammlung von etlichen Aktivitäten im vergangenen Jahr berichtet: von der Busfahrt in die Vogesen, gut besuchten Kaffeenachmittagen, einer Weihnachtsfeier und von persönlich überbrachten Glückwünschen zu runden Geburtstagen.

Günther Sauer bleibt stellvertretender Vorsitzender

Wahlen: Seit Ende 2024 sind im VdK- Ortsverband die Stellen des Vorsitzenden und der Schriftführerin vakant. Uwe Oehlschläger und Andrea Hummel waren aus persönlichen Gründen ausgeschieden. Für die anstehende Neuwahl des Vorstands gab es keine Bewerbung für die Stelle des Vorsitzenden, so dass Günther Sauer sich bereit erklärte, für den Moment den stellvertretenden Vorsitz weiter zu führen.

Es wurden folgende Mitglieder in den Vorstand gewählt: stellvertretender Vorsitzender Günther Sauer, Kassiererin Ursula Sauer, Kassenprüfer Roland Oberle, Schriftführerin neu Dany Webel, Frauenvertreterin Ingrid Kammüller, Beisitzer Barbara Theurer, neu: Kimberly Schwenz, Salvatore Indelicato und Nico Berger.

Ausflüge stehen auf dem Programm

Ausblick: Unter dem Tagesordnungspunkt Verschiedenes gab es Informationen für die noch in diesem Jahr geplanten Aktivitäten, so gibt es wieder ein Ausflug mit dem Bus. Im September geht in die Schweiz, nach Beatenberg, eine Fahrt mit einer Standseilbahn, ein Essen und eine Schifffahrt stehen auf dem Programm.

Bereits am 14. August ab 14.30 Uhr findet der nächste Kaffeenachmittag im Rotkreuzhaus in Kandern statt. Die beliebte Weihnachtsfeier steht wieder im Dezember an, heißt es.

Auf einen Blick

Stellvertretender Vorsitzender:

Günther Sauer

Kontakt:

bw.vdk.de/vor-ort/ov-kandern/vorstand/