Einen großen Wechsel hat es bei der Unabhängigen Wählergemeinschaft (kurz UWG) bei der Gemeinderatswahl am 9. Juni gegeben. Von sieben Mitgliedern wurden in den neuen Gemeinderat zwei wiedergewählt. Fünf bisherige Räte standen für eine Wiederwahl nicht mehr zur Verfügung, und vier neue Räte zogen über die Liste in den neuen Gemeinderat ein.

Die letzte Listensitzung nutzte Listensprecher Klaus May dazu, die neu gewählten Mitglieder Kevin Schmid, Michaela Franz, Elke Etter und Micha Bürger zu begrüßen. Wiedergewählt wurden Michael Halter und Klaus May, welche sich weiter für die kontinuierliche Arbeit zur Verfügung gestellt hatten.

Der Schwerpunkt in der Listensitzung war die Verabschiedung der langjährigen fünf ausscheidenden Mitglieder. Seit fünf Jahren gehörte Anita Jerger dem Gremium an. Anita Jerger bekleidete auch das Amt des dritten Bürgermeisterstellvertreters, und ihr lagen die Themen von Bickelsberg am Herzen. Ebenfalls nach fünf Jahren schied Elke Jetter aus. Die Rätin aus Rosenfeld kümmerte sich um die Themen rund um die Friedhöfe sowie auch um den Stadtkern. Auf ihre Initiative gehen die Themenfelder auf den sieben Friedhöfen zurück, und gerade die Erhaltung des Zentrums in der jetzigen Form war Elke Jetter wichtig.

Nach 15 Jahren im Gremium scheidet Ilona Seemann aus der Liste aus. Ilona Seemann sei eine Spezialistin in allen Baufragen und habe in vielen Baumaßnahmen wichtige Impulse im Gremium geben können. Sie werde eine große Lücke in der Liste hinterlassen, da ihr Rat in Baufragen immer gefragt gewesen sei.

Nach 20 Jahren scheidet Hans Leidig aus den Gremien aus. Leidig war nach den Worten Mays ein „Querdenker“, hatte viele Ideen und hinterfragte auch viele Projekte. Dank seines Engagements wurden Projekte wie Wehrturm, Pfingsthalde oder auch der Rosengarten realisiert. Sein Herzblut liege in Rosenfeld, und über seiner Ratstätigkeit hinaus engagiere sich der Tierarzt auch in den Rosenfelder Vereinen.

Mit einer langen und umfangreichen Laudatio konnte Klaus May seinen Jahrzehnte lang agierenden Ratskollegen Volker Seibel verabschieden. „Alle möglichen kommunalpolitischen Ämter hatte Volker Seibel inne“, so Klaus May, „und immer stand das Wohl der Stadt im Mittelpunkt“. Seibel war 25 Jahre Mitglied im Gemeinderat, ehemaliger Listensprecher, erster Bürgermeister-Stellvertreter und auch Kreistagskandidat. Zudem wirkte er in vielen Ausschüssen mit. Als Schulleiter des Progymnasiums hatte er eine weitere verantwortliche Aufgabe in der Stadt. Mit einem Geschenk und viel Wehmut verabschiedete sich Klaus May im Namen der ganzen Liste von den langjährigen Wegbegleitern.