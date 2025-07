Der unterhaltsame Fußballkulturabend in der Sportwoche des FV Fahrnau ist inzwischen Tradition. Mario Basler hat hier bereits Anekdoten über seine Fußballerzeit erzählt, Matze Knop Fußballer und Trainer imitiert – in diesem Jahr nun stand „Uwe! Der Kreisligatrainer“ auf der kleinen Bühne in der Fahrnauer Grienmatt.

Der 47-jährige „Uwe Spellinghaus“ ist eine Figur des Comedian Thorsten Bär. Uwe trägt T-Shirt und kurze Hose, an den Füßen lange Socken und Adiletten, hat halblange Haare, einen Bierbauch und ist der genervte, aber sympathische Übungsleiter von „Borussia Glück Auf 07“, einer nicht sonderlich erfolgreichen Fußballmannschaft aus der Kreisliga. Bär hat früher nach eigenen Angaben in Herne Fußball gespielt und weiß daher, welche Abenteuer man in den unteren Ligen des Amateurfußballs erleben kann. Ein Mannschafts-Motto, das sich da immer wieder bewahrheitet: „Veni, vidi, violini“ – „Ich kam, sah und vergeigte“, ulkt Uwe.

Originale am Spielfeldrand

In den zwei Halbzeiten erzählt er Dutzende lustiger Geschichten über seine Schützlinge. Da ist beispielsweise Enrico aus Sachsen, der den Warentrenner an der Kasse für eine Toblerone hält oder der korpulente Herrmann, der, im Sturm eingesetzt, eine „dicke Chance“ für die Borussia wäre.

Der Stimmen-Imitator

Während der 90 Minuten zeigt sich, dass Bär auch ein exzellenter Stimmenimitator ist. Er kann Oliver Kahn, Rainer Calmund, Dieter Bohlen, Herbert Grönemeyer, den Rheinländer und den Sachsen nachahmen – und, was das Publikum besonders freut, auch Jogi Löw. „Löw hört man ja schon, wenn er in den Raum reinkommt. Die Journalisten denken, die Heizung ist kaputt“ sagt Uwe und imitiert dann das Zischen des ehemaligen Bundestrainers, der ja just am vergangenen Wochenende in seiner Heimatgemeinde Schönau zu Besuch war.

Nach der Pause beantwortet Uwe Fragen, die ihm das Publikum über seine Kanäle in den sozialen Medien zugeschickt haben. Sonderlich originell sind die nun nicht: Er wird nach Borussia Mönchengladbach, dem „Effzeh“, und nach seiner Meinung zur Bierpreiserhöhung beim FV Fahrnau gefragt. Bestandteil seines Auftritts sind auch Tänze, über die man etwa bei TikTok viele Menschen erreichen kann.

Für eine solche Tanznummer holt er sich Alina auf die Bühne, deren Freund beim FVF spielt –und die nun gemeinsam mit Uwe den Trend performt. Zum Schluss singt Uwe das Al Bano- und Romina Power-Lied „Felicità“, wobei aus dem Refrain „Uns Uwe ist da“ wird. Der Kreisligatrainer kommt hervorragend an. „Er hat ein gutes Repertoire drauf“, bringt ein Zuschauer es nach der Vorstellung auf den Punkt.