UV-Kleidung für Kinder: Das gibt es bei Sonnenschutzkleidung zu beachten

1 UV-Kleidung für Kinder ist als Sonnenschutz im Trend. Foto: Ben Kerckx/Pixabay

Sonnenbrände in der Kindheit gelten als ein Hauptrisikofaktor für Hautkrebs im Erwachsenenalter. Deshalb gilt es, Kinder bestmöglich vor Sonneneinstrahlung zu schützen. Sonnenschutzkleidung mit UV-Schutz liegt hierbei im Trend. Doch was gibt es zu beachten?









Aktuell erkranken laut des baden-württembergischen Krebsverbandes in Deutschland mehr als zehnmal so viele Menschen an Hautkrebs wie noch vor 40 Jahren. Besonders Sonnenbrände in der Kindheit gelten als ein Hauptrisikofaktor für die Entstehung von Hautkrebs im Erwachsenenalter, schreibt der Verband auf seiner Website. Der Grund: Die dünne Kinderhaut hat den eigenen Schutzmechanismus noch nicht vollständig ausgebildet.