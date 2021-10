Oldtimer in Benzingen Keine Angst vor schmutzigen Händen

"Schon seit früher Kindheit haben mich in meiner alten Heimat Zillhausen vor allem die VW-Käfer fasziniert", erklärt Claudia Dreher, die zusammen mit ihrem Mann Ralf aus Frohnstetten nach dem Hauskauf seit nahezu 25 Jahren in Benzingen lebt. Beide sammeln und restaurieren sie in ihrer Freizeit gemeinsam Oldtimer.