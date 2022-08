5 Der User ist gnadenlos – ob hopp oder top, mit Sterne-Bewertungen drückt er seine Meinung aus. Foto: meeboonstudio – stock.adobe.com

Im Internet wird heute alles und jeder bewertet. Was die User über die Einrichtungen in Villingen-Schwennigen denken, dem ist unsere Redaktion nachgegangen.















Villingen-Schwenningen - Google macht‘s möglich. Unter "Bewertungen" kann man über alles und jeden seine Meinung abgeben und diese mit der Vergabe von Sternen zum Ausdruck bringen. Positiv oder negativ – beides ist möglich, fünf Sterne sind zu vergeben. Die "Nörgler" geben in aller Regel den Ton an, positive Rezensionen und Kommentare bilden die Minderheit. Erwartungsgemäß schneiden daher auch viele Einrichtungen in Villingen-Schwenningen in der Sichtweise der User weniger gut ab.