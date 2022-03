Will Smith hat den Oscar als bester Hauptdarsteller gewonnen. Er bekam den Preis in der Nacht zu Montag in Los Angeles für seine Rolle in dem Film "King Richard" über den Aufstieg der Schwestern Serena und Venus Williams zu Tennis-Stars.















