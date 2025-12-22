1 Die USA haben nach Angaben des Weißen Hauses seit Januar gut 235 Milliarden US-Dollar an Zöllen eingenommen. (Symbolbild) Foto: Uncredited/CHINATOPIX via AP/dpa «Zölle» ist eines der Lieblingswörter von US-Präsident Donald Trump. Im Jahresverlauf ist nach Angaben des Weißen Hauses ein beträchtlicher Betrag zusammengekommen.







Washington - Die USA haben nach Angaben des Weißen Hauses seit Januar umgerechnet rund 200 Milliarden Euro an Zolleinnahmen verzeichnet. "Das US-Finanzministerium hat seit Januar 2025 mehr als 235 Milliarden US-Dollar an Zöllen eingenommen", heißt es in einem mit Lo-Fi-Musik unterlegten Weihnachts-Livestream des Weißen Hauses auf Youtube. In weiteren eingeblendeten Textblöcken werden andere vermeintliche Erfolge von US-Präsident Donald Trump etwa bei der Migrationspolitik und dem Kampf gegen die Fentanyl-Krise angezeigt. Der Republikaner wird als Zeichentrickfigur neben einem Weihnachtsbaum sitzend beim Vorlesen eingeblendet. Weitere Personen sind nicht zu sehen.