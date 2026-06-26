Ausfall des Funksystems Bahn erklärt Ursache für bundesweiten Zugstillstand

In der Nacht auf Mittwoch kam der gesamte Zugbetrieb im Land zum Erliegen. Grund war ein Fehler im Funksystem. Die Bahn hat nun herausgefunden, woran es genau lag - und Gegenmaßnahmen ergriffen.