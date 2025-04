USA verhängen Zölle: Trump gegen den Rest der Welt

1 US-Präsident Donald Trump zeigt die Tafel mit den geplanten Zöllen für die einzelnen Länder. Foto: AP/Mark Schiefelbein

Der US-Präsident will die Welt mit neuen Zöllen einschüchtern. Das ist gefährlich für Deutschland – und auch für die USA.









Link kopiert



Es ist schwer, den Überblick zu behalten über all die Böswilligkeiten, mit denen US-Präsident Donald Trump dem Rest der Welt wirtschaftlich schaden will. 20 Prozent auf Importe aus China, 25 Prozent auf Autos aus allen Ländern, auf Stahl und Aluminium. Doch all das war nur ein Vorgeplänkel verglichen mit dem, was Trump nun ankündigte: Zehn Prozent auf alle Güter, egal, woher sie kommen. Hinzu kommen Aufschläge für einzelne Länder, wodurch sich die Abgaben für die EU verdoppeln.