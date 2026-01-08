Internationale Zusammenarbeit: USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück

Die US-Regierung von Donald Trump findet, dass sich die Vereinigten Staaten zu sehr in internationalen Organisationen engagieren. Er kündigt einen Rückzug an.
Washington - Die USA ziehen sich aus 66 internationalen Organisationen zurück. Das geht aus einer Anordnung von US-Präsident Donald Trump hervor, die das Weiße Haus veröffentlichte. Der Rückzug wird damit begründet, dass die Organisationen, Übereinkommen und Verträge nicht mit den Interessen der Vereinigten Staaten vereinbar seien. Bei vielen der genannten Organisationen geht es etwa um Bereiche wie Umwelt und Klima oder Geschlechtergerechtigkeit.