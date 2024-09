USA: US-Wahl: Umstrittene Handauszählung in Georgia beschlossen

1 Kritikern zufolge könnte die Entscheidung der Wahlkommission am Wahltag zu Chaos führen. (Archivbild) Foto: Brynn Anderson/AP

Just in diesem US-Bundesstaat hatte Donald Trump bei der Präsidentenwahl 2020 Wahlbetrug gewittert. Nun wollen die dortigen Republikaner per Hand auszählen lassen - eine umstrittene Methode.









Atlanta - Die Wahlkommission im US-Bundesstaat Georgia hat eine umstrittene Handauszählung der in Wahllokalen abgegebenen Stimmen für die Präsidentenwahl 2024 im November beschlossen - trotz der Einwände von Wahlbeamten und Wahlhelfern. Verbündete des ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump hätten diese Regel in der Kommission durchgesetzt, schrieb der US-Sender CNN. Kritiker befürchten unter anderem ein Chaos am Wahltag sowie eine verzögerte Bekanntgabe des Ergebnisses in diesem zwischen Republikanern und Demokraten heiß umkämpften Bundesstaat, wie der Sender CBS berichtete. Die Abstimmung in der Kommission erfolgte mit drei zu zwei Stimmen.