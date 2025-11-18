Sexualstraftaten: US-Repräsentantenhaus stimmt für Freigabe von Epstein-Akten

Eine von zwei Kongresskammern stimmt klar für die Veröffentlichung der Epstein-Akten - doch entschieden ist damit noch nichts. Das Thema sorgt bei Trumps Republikanern für parteiinterne Verwerfungen.
Washington - Das US-Repräsentantenhaus hat mit großer parteiübergreifender Mehrheit für die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zum Fall des gestorbenen Sexualstraftäters Jeffrey Epstein gestimmt. 427 der Abgeordneten unterstützten den Schritt, nur ein Kongressmitglied stimmte dagegen: Der Republikaner Clay Higgins erklärte sein Nein mit dem Schutz der Privatsphäre unbeteiligter Personen oder Opfer, deren Namen in den Unterlagen auftauchen könnten. Ob die Akten nun tatsächlich offengelegt werden, ist ohnehin unklar.