USA: US-Außenministerium warnt vor Angriffsplänen der Hamas
Das US-Außenministerium warnt vor einer Verletzung der Waffenruhe durch die Hamas. (Archivbild) Foto: Evan Vucci/AP/dpa

Washington - Das US-Außenministerium warnt vor einem "unmittelbar bevorstehenden" geplanten Angriff der islamistischen Hamas auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über "glaubwürdige Berichte" informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit.

 
 