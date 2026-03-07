USA und Lateinamerika: Trump verkündet neue Militärkoalition gegen Kartelle

Trump ist bekannt für Kritik an etablierten internationalen Formaten - und für neue Initiativen. Dabei umgibt er sich am liebsten mit ihm wohlgesonnenen Menschen, wie nun erneut deutlich wird.
Doral - US-Präsident Donald Trump hat bei einem Treffen mit zahlreichen Regierungschefs aus Lateinamerika und der Karibik eine neue "Militärkoalition zur Ausrottung der kriminellen Kartelle" angekündigt. Kern der Vereinbarung sei der Wille, "tödliche militärische Gewalt einzusetzen, um die finsteren Kartelle und terroristischen Netzwerke zerstören", sagte Trump in Doral im US-Bundesstaat Florida. Vertreter von mehr als einem Dutzend Staaten hätten sich "Amerikas Koalition gegen Kartelle" angeschlossen.