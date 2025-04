Trump will mit First Lady zur Papst-Bestattung reisen

1 US-Präsident Trump und seine Ehefrau Melania reisen zur Bestattung des Papstes. Foto: Uncredited/Pool/dpa

US-Präsident Trump wollte auf seiner ersten Auslandsreise Saudi-Arabien besuchen. Doch nun hat er nach dem Tod des Papstes seine Pläne geändert.









Link kopiert



Washington - US-Präsident Donald Trump will zur Bestattung von Papst Franziskus nach Italien reisen. Das kündigte er auf der Online-Plattform Truth Social an. Es ist die erste angekündigte Auslandsreise in der neuen Amtszeit. Er werde von seiner Ehefrau Melania begleitet, schrieb Trump.