USA: Trump kündigt sofortigen Beginn von Atomwaffentests an

US-Präsident Trump will Ansehen und Schlagkraft des US-Militärs erhöhen. Jetzt kündigt er neue Atomwaffentests an, obwohl jahrzehntelang ein Moratorium galt.
US-Präsident Donald Trump hat den sofortigen Beginn neuer Atomwaffentests angekündigt. Er begründete die Maßnahme in einem Post auf der Plattform Truth Social mit den Testprogrammen anderer Länder. Er habe das jüngst in Kriegsministerium umbenannte Verteidigungsministerium angewiesen, Tests „auf gleicher Basis“ durchzuführen, schrieb Trump weiter.