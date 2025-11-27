USA: Trump geht nach Anschlag noch härter gegen Einwanderer vor

Nach dem Anschlag eines afghanischen Immigranten in der Innenstadt von Washington D.C. hat Donald Trump ein verschärftes Vorgehen in der Einwanderungspolitik angekündigt.
Die Schüsse fielen kurz nach 14 Uhr in der Nähe der belebten Metrostation Farragut-Square – unweit des Weißen Hauses. Laut Polizeibericht bog der Schütze um eine Hausecke und feuert auf zwei Soldaten der Nationalgarde. Beide wurden nach Angaben der Behörden lebensbedrohlich verletzt. Der Attentäter wurde als 29-jähriger Afghane identifiziert. Er wurde ebenfalls angeschossen in eine Klinik gebracht.