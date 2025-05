USA: Teenagerin jahrelang misshandelt und in Hundekäfig festgehalten

1 Die Polizei nahm das Paar fest. (Symbolbild) Foto: IMAGO/Fotostand/IMAGO/Fotostand / Freitag Eine heute 18-Jährige soll in New Jersey von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater jahrelang misshandelt worden sein. Dabei sei sie unter anderem in einem Hundekäfig festgehalten worden.







Eine Teenagerin soll in den USA jahrelang von ihrer Mutter und ihrem Stiefvater misshandelt und unter anderem in einem Hundekäfig festgehalten worden sein. Die Polizei im Bundesstaat New Jersey nahm nach eigenen Angaben das Paar fest, das die heute 18-Jährige „seit vermutlich 2018 misshandelt hat“. Dem Opfer war in der vergangenen Woche die Flucht gelungen - bei den daraufhin aufgenommenen Ermittlungen wurde auch ein 13-jähriges Mädchen entdeckt, das ebenfalls in dem Haus festgehalten wurde.