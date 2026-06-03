USA: Supreme Court erlaubt Neuzuschnitt der Wahlkreise in Alabama

Republikaner und Demokraten kämpfen in mehreren Bundesstaaten um bessere Chancen bei den Midterms - auch mittels Neuzuschnitt von Wahlkreisen. Jetzt gibt es eine neue Wendung.
Der Oberste Gerichtshof der USA hat das Verbot eines umstrittenen Neuzuschnitts von Wahlkreisen im Bundesstaat Alabama vorläufig aufgehoben und den Republikanern damit einen Erfolg beschert. In vorheriger Instanz war der Partei von Präsident Donald Trump untersagt worden, einen Wahlkreisplan aus dem Jahr 2023 wieder einzuführen, der nach Überzeugung eines Bundesgerichts schwarze Wählerinnen und Wähler diskriminiert hätte.