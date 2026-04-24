USA: Staatsanwältin stellt Ermittlungen gegen Fed-Chef Powell ein

Die Ermittlungen gegen US-Notenbankchef Jerome Powell erregten Aufsehen und lösten Kritik aus. Die Staatsanwältin hinter dem Vorgehen macht nun eine Kehrtwende.
Die Ermittlungen gegen US-Notenbankchef Jerome Powell wegen angeblich ausschweifender Renovierungskosten an der Federal Reserve (Fed) haben erst einmal ein Ende. Die Bezirksstaatsanwältin Jeanine Pirro, die als Verbündete von US-Präsident Donald Trump gilt, wies nach eigenen Angaben ihre Behörde an, die Untersuchungen einzustellen. Zugleich betonte sie im Netzwerk X, erneut strafrechtliche Ermittlungen aufzunehmen, „sollten die Fakten dies rechtfertigen“.