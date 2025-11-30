USA: Schüsse bei Familientreffen – mehrere Tote und Verletzte

Verwandte kommen im kalifornischen Stockton zusammen - dann fallen Schüsse. Mehrere Menschen sind tot, vieles ist noch unklar.
Bei Schüssen während eines Familientreffens in der kalifornischen Stadt Stockton sind Behördenangaben zufolge mindestens vier Menschen getötet worden. Insgesamt seien 14 Menschen getroffen worden, wie das Büro des Sheriffs der Region San Joaquin in den sozialen Medien mitteilte. Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren. Die Polizei bat um Zeugenhinweise zu dem Vorfall am frühen Samstagabend (Ortszeit). Viele Details waren zunächst unklar.