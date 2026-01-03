Eineinhalb Jahre nach der von Betrugsvorwürfen überschatteten Präsidentenwahl wittert die Opposition ihre Chance. Aber auch US-Präsident Trump will über die Zukunft Venezuelas mitentscheiden.
Caracas - Die Friedensnobelpreisträgerin María Corina Machado fordert nach der Festnahme von Venezuelas Präsidenten Nicolás Maduro durch US-Spezialkräfte die Einsetzung des Oppositionspolitikers Edmundo González Urrutia als Nachfolger. Er habe die Präsidentenwahl vor eineinhalb Jahren gewonnen und sollte sein verfassungsmäßiges Amt nun unverzüglich antreten, heißt es in einer auf der Plattform X veröffentlichten Mitteilung Machados.