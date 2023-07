Ein Lottospieler aus Kalifornien hat den Jackpot der US-Lotterie Powerball geknackt und eine Milliarde Dollar (etwa 890 Millionen Euro) gewonnen. Der Glückspilz, der sein Los in einem Mini-Markt in Los Angeles gekauft hatte, tippte als einziger Spieler im ganzen Land sechs Richtige, wie die California State Lottery am Mittwoch mitteilte. Es war der größte Jackpot bei der Powerball-Lotterie seit November und laut der „Washington Post“ erst das dritte Mal, dass er über einer Milliarde lag.

Der Gewinner muss sich nun entscheiden, ob er den gesamten Betrag in Raten über einen Zeitraum von 30 Jahren oder eine einmalige Sofortzahlung in Höhe von 558,1 Millionen Dollar erhalten möchte. Er muss allerdings auch noch Steuern auf den Gewinn zahlen.

So läuft die Powerball-Lotterie

Powerball-Lottoscheine werden in 45 US-Bundesstaaten sowie dem Hauptstadtbezirk Washington, in Puerto Rico und auf den Amerikanischen Jungferninseln verkauft. Die Teilnehmer tippen sechs Zahlen für fünf weiße und eine rote Kugel. Der Gewinner vom Mittwoch sicherte sich den Jackpot mit den Gewinnzahlen 7, 10, 11, 13 und 24 für die weißen Kugeln und 24 für die rote Kugel.

Die Chance, den Powerball-Jackpot zu knacken, liegt etwa bei eins zu 292 Millionen. Im November hatte ebenfalls ein Lottospieler aus Kalifornien einen Rekord-Jackpot von zwei Milliarden Dollar geknackt - es war der weltweit größte Hauptpreis in der Lotto-Geschichte.