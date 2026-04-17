Iran-Krieg: Iran öffnet Straße von Hormus - USA bleiben bei Blockade

Der Iran erlaubt Handelsschiffen wieder die Passage durch die Straße von Hormus – allerdings nur auf einer festgelegten Route und solange die Waffenruhe mit den USA und Israel anhält.
Teheran - Nach wochenlanger Blockade wegen des Iran-Kriegs will die Staatsführung in Teheran die Straße von Hormus wieder für die Durchfahrt von Öltankern und Handelsschiffen öffnen. Umgekehrt will die USA aber ihre eigene Seeblockade aufrechterhalten, die nur Schiffe mit einem Start- oder Zielhafen im Iran betrifft, wie Präsident Donald Trump betonte.