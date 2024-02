USA: Biden macht Ägyptens Präsidenten al-Sisi zum Staatschef von Mexiko

1 Joe Biden hat schon wieder politische Namen verwechselt. (Symbolbild) Foto: dpa/Jacquelyn Martin

Oft bringt US-Präsident Biden die Namen von Spitzenpolitikern durcheinander. Seine geistige Verfassung wird zum Dauerthema. Just als er sich verteidigen will, unterläuft ihm wieder ein Lapsus.









Link kopiert



US-Präsident Joe Biden hat in einer Rede, in der er Zweifel an seiner geistigen Verfassung zerstreuen wollte, den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi zum Staatschef von Mexiko gemacht. „Wie Sie wissen, wollte der Präsident von Mexiko, Al-Sisi, zunächst nicht den Grenzübergang öffnen, um humanitäre Hilfe hereinzulassen“, sagte Biden am Donnerstagabend (Ortszeit) bei einem Pressestatement im Weißen Haus.