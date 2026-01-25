1 Mehr als eine Million Stromkunden in den USA waren am Nachmittag betroffen. Foto: Julia Demaree Nikhinson/AP/dpa Die Auswirkungen des Wintersturms in den USA werden immer heftiger. Die Stromausfälle häufen sich. Und es gibt Tote.







Washington - Der heftige Wintersturm in den USA hat mittlerweile zu Stromausfällen bei mehr als einer Million Kunden geführt. Am Sonntagnachmittag (Ortszeit US-Ostküste) waren nach Angaben der Übersichtsseite poweroutage.us, die Daten von Energieversorgern zusammenträgt, in den Vereinigten Staaten mehr als eine Million Kunden betroffen. Betroffen waren Haushalte in südlichen Bundesstaaten wie Tennessee, Texas und Louisiana, aber auch an der Ostküste.