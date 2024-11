US-Wahlkampf: Trump droht Mexiko mit Zöllen von bis zu 100 Prozent

1 Trump im Wahlkampfendspurt. Foto: Evan Vucci/AP

Donald Trump richtet seine Strafzoll-Drohungen nun auch gegen Mexiko. Dabei geht es abermals um seine Behauptungen, dass von dort Kriminelle und Drogen über die Grenze kämen.









Raleigh - Donald Trump hat Mexiko für den Fall seiner Wiederwahl mit hohen Strafzöllen gedroht, wenn das Land nicht die Sicherheit an der Grenze zu den USA verbessert. Er werde der neuen Präsidentin Claudia Sheinbaum "am ersten Tag oder schon vorher" einen Strafzoll von 25 Prozent "auf alles, was sie in die USA schicken" ankündigen, sagte Trump im Bundesstaat North Carolina einen Tag vor der Präsidentenwahl. Wenn das nicht funktioniere, werde er die Zölle nach und nach auf 50, 75 und 100 Prozent anheben, sagte Trump.