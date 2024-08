US-Wahlkampf: Obama über Harris: Yes, she can - Sie ist bereit

1 Der ehemalige US-Präsident Barack Obama spricht auf dem Parteitag der Demokraten. Foto: J. Scott Applewhite/AP/dpa

Barack Obama ist weiter einer der einflussreichsten US-Demokraten. Beim Parteitag in Chicago gibt er Kamala Harris auf großer Bühne seinen Segen - und tritt ihr sogar seinen früheren Schlachtruf ab.









Chicago - Der frühere US-Präsident Barack Obama hat die Demokratische Partei dazu aufgerufen, sich geschlossen hinter ihrer Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris zu versammeln. "Kamala Harris ist bereit für den Job", sagte Obama beim Parteitag der Demokraten in Chicago. "Yes, she can! (Deutsch: Ja, sie kann es)", sagte er in Anspielung auf seinen früheren weltbekannten Wahlkampf-Schlachtruf "Yes, we can!". Damit löste er sofort entsprechende Sprechchöre der mehreren Tausend Delegierten in der Halle aus. Auch später wurde seine Rede erneut mit "Yes, she can!"-Rufen unterbrochen.