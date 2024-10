US-Wahlkampf: Musk bei Trumps Auftritt am Attentatsort in Butler erwartet

Musk bei Trumps Auftritt am Attentatsort in Butler erwartet

2 Tech-Milliardär Musk unterstützt Trump. (Archivbild) Foto: Matt Rourke/Jos' Luis Villegas/AP/dpa

Mitte Juli schoss ein Attentäter bei einem Wahlkampfauftritt in Butler auf Trump. Nun will der Ex-Präsident am Wochenende genau dorthin zurückkehren - und zwar mit prominenter Unterstützung.









Link kopiert



Butler/Washington - Das Wahlkampfteam Donald Trumps hat für den Auftritt des republikanischen Präsidentschaftskandidaten am Ort des Attentats auf ihn in Pennsylvania besondere Gäste ankündigt - darunter auch Tech-Milliardär Elon Musk. Musk schrieb auf X: "Ich werde dort sein und unterstützen!" Ebenfalls erwartet werden bei der Veranstaltung am Wochenende unter anderem Familienmitglieder des bei dem Angriff im Juli getöteten Trump-Anhängers, der republikanische Vizepräsidentschaftskandidat J.D. Vance, diverse Abgeordnete und Vertreter der Polizei.