US-Wahlkampf: Kontroverse um Trump-Besuch auf Nationalfriedhof

1 Der Nationalfriedhof in Arlington hat nach dem Trump-Besuch Anzeige erstattet. Foto: Alex Brandon/AP/dpa

Donald Trump hat schon öfter abfällige Kommentare über Veteranen gemacht. Mit einem Besuch auf dem Nationalfriedhof in Arlington wollte er nun getötete Soldaten ehren, doch es gibt neue Aufregung.









Washington - Ein Besuch des früheren US-Präsidenten Donald Trump auf dem Nationalfriedhof in Arlington hat eine neue Kontroverse über dessen Respekt gegenüber Veteranen ausgelöst. Trump hatte am Montag auf dem Friedhof nahe der US-Hauptstadt Washington bei einer Kranzniederlegung der vor drei Jahren bei einem Selbstmordanschlag in Afghanistan getöteten US-Soldaten gedacht. Auch einige Familienmitglieder der Opfer waren anwesend. Nun wurde bekannt, dass es bei der Visite zu einer Auseinandersetzung zwischen Trumps Team und Mitarbeitern des Friedhofs kam. Kritiker warfen dem republikanischen Präsidentschaftskandidaten Trump vor, er habe seinen Besuch für Wahlkampfzwecke missbraucht. Seine Kampagne wies das zurück.