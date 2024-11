Kampf um jede Stimme: In den Dörfern von Pennsylvania entscheidet sich, wer die USA regiert

In den Dörfern von Pennsylvania entscheidet sich, wer die USA regiert

Die warmen Sonnenstrahlen fallen durch die Blätterpracht des Indian Summer. Sie tauchen das Gesicht der Bürgermeisterin in goldenes Licht. Vor dem Postamt hält Vivian Boetzli (45) nach dem fremden Reporter Ausschau. Sie bringt ihren Schweizer Ehemann Erich mit, der freimütig erzählt, warum sie auf die Interview-Anfrage zunächst nicht geantwortet hatte. „In diesen angespannten Tagen weiß man nie, mit wem man es zu tun hat.“ Das Postkarten-Idyll am Delaware River zieht weltweite Aufmerksamkeit auf sich. Riegelsville spiegelt die tiefe Spaltung Amerikas wider. 2020 holte der Republikaner Donald Trump in dem freundlichen Dorf mit 276 Stimmen genau zwei mehr als der Demokrat Joe Biden, dem derzeitigen US-Präsidenten. Vor den bunten Holzhäuschen stehen vier Jahre später etwa gleich viele Werbetafeln für die Kandidaten im Vorgarten.