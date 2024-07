US-Wahlkampf: Erster Abgeordneter der US-Demokraten fordert Biden-Rückzug

1 US-Präsident Joe Biden: Nicht mehr nur aus dem gegnerischen Lager scheinen die Rufe nach einem Rückzug zu kommen (Archivfoto). Foto: Getty Images via AFP/ALLISON JOYCE

Der amtierende US-Präsident Joe Biden steht in der Kritik. Nicht nur seine Gegner fragen sich, ob er noch fit genug für eine weitere Amtszeit ist.









Nach dem schwachen Auftritt von US-Präsident Joe Biden bei der ersten TV-Debatte vor der Präsidentschaftswahl hat ein erster Kongressabgeordneter der US-Demokraten den Staatschef zum Rückzug seiner Kandidatur aufgefordert. Der Abgeordnete Lloyd Doggett aus dem Bundesstaat Texas äußerte am Dienstag in einer Erklärung die Hoffnung, dass Biden „die schmerzhafte und schwierige Entscheidung“ treffen werde, aus dem Rennen „auszusteigen“. „Ich fordere ihn respektvoll dazu auf“, fügte Doggett hinzu.