US-Wahlkampf: Digitale Abstimmung zu Harris-Nominierung gestartet

1 Die Demokratische Partei stimmt über ihren US-Präsidentschaftskandidaten ab, Kalama Harris will es werden. (Archivbild) Foto: Mat Otero/AP

Die US-Demokraten wollen Kamala Harris zügig zu ihrer offiziellen Kandidatin machen. Nun läuft die Stimmabgabe. Doch auch eine andere große Entscheidung steht bevor.









Washington - Im US-Wahlkampf will Kamala Harris die entscheidende Hürde für ihre offizielle Nominierung als Präsidentschaftskandidatin der Demokratischen Partei nehmen. Seit heute stimmen die knapp 4700 Delegierten der Partei virtuell im parteiinternen Verfahren ab - beendet werden soll es in der Nacht von Montag auf Dienstag MESZ. Mehrere US-Medien berichteten übereinstimmend vom Start des Prozesses.