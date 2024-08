US-Wahlkampf: Demokraten bestätigen Walz als Vizepräsidentschaftskandidat

1 Die Demokraten haben bei ihrem Parteitag in Chicago Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten bestätigt. Foto: Charles Rex Arbogast/AP/dpa

Tim Walz ist der Mann an der Seite von Kamala Harris im US-Wahlkampf. Beim Parteitag in Chicago beschließen die Demokraten das auch noch einmal feierlich.









Chicago - Die US-Demokraten haben bei ihrem Parteitag in Chicago Tim Walz als Vizepräsidentschaftskandidaten für die Wahl im November bestätigt. Die mehreren Tausend Delegierten stimmten in einem rein zeremoniellen Votum für den Gouverneur des Bundesstaates Minnesota als sogenannten Running Mate für die demokratische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris. Die beiden waren bereits vor dem Parteitag per Online-Abstimmung offiziell nominiert worden.