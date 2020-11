US-Wahlen Amerikaner im Kreis Calw verfolgen Auszählung

Lesen Sie auch: Nach Trumps Wahl 2016 flossen Tränen

In der Senioren-Uni erlebt er "sehr wache Menschen", die sich über gesellschaftliche Themen austauschen wollen. Anders als bei den jungen Uni-Studenten, mit denen es der Dozent überwiegend zu tun hat, würden diese ihre Lebens- und Berufserfahrung einbringen. Mancher war schon beruflich in den USA. Das macht die Veranstaltungen in Calw für die Dozenten so interessant. Bei Gruppenarbeiten werde auch schon mal heftig gestritten. "Der Streit ist immer höflich und zivilisiert - das ist nicht wie bei Trump", fügt der Polit-Experte jedoch hinzu. Womit er wieder bei der Präsidentschaftswahl wäre.

Am Nachmittag hatte der Demokrat Joe Biden nur einen kleinen Vorsprung gegenüber US-Präsident Donald Trump. Biden hatte seinen Anhänger da schon gesagt, er glaube, sie seien auf dem Weg, die Wahl zu gewinnen. Und Trump kurz darauf, sie hätten sie schon gewonnen.

"Der ganz große Durchmarsch von Joe Biden hat nicht stattgefunden"

Doch die Auszählung lief nur schleppend. Ob die Ergebnisse aus den wenigen noch fehlenden Staaten aber reichen werden um festzustellen, wer neuer Präsident wird, ist unklar. Der Amtsinhaber sprach bereits von Manipulation und kündigte an, vor Gericht ziehen zu wollen. So könnte es tagelang oder noch viel länger dauern, bis ein endgültiges Ergebnis feststeht.

Am Mittwoch hielt Thunert allerdings schon einmal fest: "Der ganz große Durchmarsch von Joe Biden hat nicht stattgefunden." Trotzdem rechnete der Politikwissenschaftler noch mit einem knappen Sieg.

Warum der Demokrat in den Umfragen deutlich vorne lag, das ist eine Frage, die auch den Wissenschaftler beschäftigt. Und er fragt sich, ob Umfragen überhaupt noch etwas bringen, wenn sie so daneben liegen. Thunert meint, die falschen Vorhersagen könnten auch daran liegen, dass immer mehr Befragte lügen, weil sie denken, die Anonymität sei nicht gewahrt. Dass sich Donald Trump bereits zum Sieger erklärt hat, das wundert den Politikwissenschaftler derweil nicht. "Ich bin bei Trump nicht mehr zu desillusionieren." Auch angesichts seiner Behauptung, dass bei der Auszählung nicht alles mit rechten Dingen zugehe.

"Ich sage nicht, dass es manipuliert ist"

"Ich sage nicht, dass es manipuliert ist", erläutert Martin Thunert. Allerdings findet er, dass die USA in der Wahlwoche kein besonders gutes Bild abgeben als eigentlich technologisch fortschrittliche Nation. Warum dauert es so lange, bis die einzelnen Orte und Städte in den Staaten ausgezählt sind? So kann es sein, dass erst einer der Kandidaten stundenlang führt, dann aber am Ende doch hinten liegt. Und Thunert fragt sich ganz banal: Warum machen die Auszähler - anders als etwa bei Wahlen in Deutschland – Feierabend, bevor sie alle Stimmen erfasst haben? Das liefere denen, die die Wahlergebnisse ohnehin anzweifelten, reichlich Futter.

Martin Thunert hofft unterdessen, dass er bald mit den Calwern über den Ausgang der Abstimmung sprechen und diese analysieren kann. Der nächste VHS-Vortrag ist für den 24. November, 19.30 Uhr, geplant – nach bisherigem Stand kann er unter Einhaltung der Hygiene-Regeln trotz Corona stattfinden. Das Thema lautet dann passenderweise: "USA – nach der Wahl." Bestenfalls steht dann längst fest, wer die Vereinigten Staaten künftig regieren wird.