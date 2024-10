US-Wahl und Dönerpreis: Das wollten die Ettenheimer Schüler von Yannick Bury wissen

1 CDU-Bundestagsabgeordneter Yannick Bury diskutierte mit den Schülern des Städtischen Gymnasiums in Ettenheim. Foto: Boller

Politik hautnah erleben: Im Rahmen eines umfangreichen Programms zur politischen Bildung stellte sich der CDU-Bundestagsabgeordnete Yannick Bury im Städtischen Gymnasium in Ettenheim den Fragen der Schüler.









Die Teilnehmer der Leistungskurse Gemeinschaftskunde am Städtischen Gymnasium in Ettenheim bekommen im Laufe des Schuljahres eine breite Auswahl von politischen Parteien und Institutionen präsentiert. Der Besuch des CDU-Bundestagsabgeordneten Yannick Bury in Ettenheim beinhaltete dementsprechend sowohl politische Bildungsarbeit als auch Werbung in eigener Sache. Das ist so gewollt. Im Nachgang werde das Gesagte von Lehrern und Schülern gemeinsam ausgewertet, erläuterte die LK-Leiterin Ilka Vogel die Vorgehensweise beim Besuch der LZ in Ettenheim.