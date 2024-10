US-Wahl aus Balinger Sicht: „Trump ist ein pathologischer Lügner“

1 Juandalynn Abernathy hat den US-Wahlkampf genau im Blick. Foto: LAZI + LAZI Stuttgart/Nicola Lazi Stuttgart

Sie nennt den Ex-Präsidenten, der erneut ins weiße Haus einziehen will, einen „Idioten“, der „keinen Plan“ habe nur „nur vulgär“ sei: Juandalynn Abernathy ist Amerikanerin. Wie schätzt sie die Chancen von Kamala Harris auf den Platz im Oval Office ein?









Link kopiert



Die ausgebildete Sängerin Juandalynn Abernathy ist keine, die ein Blatt vor den Mund nimmt. Kein Wunder, hat sie doch schon als Kind an der Seite ihres Patenonkels Martin Luther King für Menschenrechte demonstriert. Vor 30 Jahren kam sie wegen eines Stipendiums nach Deutschland. Der Liebe wegen blieb sie in Balingen – den Blick in ihr Geburtsland Amerika hat sie aber nie verschlossen.