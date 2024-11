US-Wahl aktuell: Stars für Harris – und für Trump

1 Wrestling-Senior Hulk Hogan wirbt für Donald Trump, die Sängerin Lady Gaga und die Talkshowlegende Oprah Winfrey (rechts) unterstützen Kamala Harris. Foto: AFP/Michael M. Santiago / /ANGELA WEISS / AFP/Matt Slocum/AP/dpa

Hat es auf Wähler einen Einfluss, ob Lady Gaga Kamala Harris unterstützt oder Hulk Hogan Donald Trump? Nicht unbedingt. Für die Mobilisierung der politischen Lager sind Stars aber trotzdem wichtig.









Die Menge raste, als in Houston zwei Frauen Hand in Hand auf die Bühne kamen: Kelly Rowland und Beyoncé – gleich zwei „Destiny’s Children“, die vor wenigen Tagen ihre „Star Power“ für die Kampagne der US-Vizepräsidentin und demokratischen Kandidatin Kamala Harris in den Ring warfen. Wenige Tage zuvor hatte der Rapper Eminem in Detroit bei einer Rallye der Demokraten den früheren US-Präsidenten Barack Obama anmoderiert. In Atlanta, Georgia, buhlte kein Geringerer als der „Boss“ Bruce Springsteen für Harris um die Stimmen der Wähler.