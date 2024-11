US-Wahl 2024: Kann Harris noch gewinnen?

Amerika hat gewählt: Und es sieht stark danach aus, als würde Donald Trump das Rennen machen. Dass der 78-Jährige zum zweiten Mal ins Weiße Haus einziehen wird, das halten viele Beobachter und Experten nach dem bisherigen Fortgang der Auszählung für sehr wahrscheinlich. Die Frage, die sich viele Menschen in den USA – und auch Deutschland – stellen: Kann Kamala Harris noch gewinnen?

Die Antwort darauf lautet: Es ist mehr als unwahrscheinlich. Die „New York Times“ bezifferte am Morgen die Wahrscheinlichkeit für einen Sieg von Trump auf 93 Prozent. Er hat in den umkämpften Bundesstaaten Georgia und North Carolina gewonnen. Beide gehören zu den sogenannten Swing States. Gegen 8 Uhr deutscher Zeit gab der Sender Fox dann bekannt, dass Trump auch in Pennsylvania – dem dritten hart umkämpften Staat – gewonnen habe. Daraufhin erklärte sich Trump zum Wahlsieger.

Wo liegt Kamala Harris gut im Rennen – und wo nicht?

Ebenfalls kein gutes Zeichen für Harris: Trump führte auch in Michigan nach Auszählung von 58 Prozent der Stimmen mit gut 52 Prozent und in Wisconsin nach Auszählung von 84 Prozent der Stimmen mit rund 51 Prozent. Es war unklar, ob Harris diesen Vorsprung noch aufholen kann.

Pennsylvania, Michigan und Wisconsin sind für die Demokraten die sogenannte „Blaue Wand“, die ihnen den Weg zum Sieg bei der Präsidentenwahl ebnen kann. Hillary Clinton verlor 2016 bei ihrer Niederlage alle drei an Donald Trump, Joe Biden gewann sie vor vier Jahren.

Für den Sieg braucht ein Kandidat 270 Stimmen von Wahlleuten aus verschiedenen Bundesstaaten. Da ein Großteil der Bundesstaaten verlässlich für Demokraten oder Republikaner stimmt, kommt es am Ende auf das Ergebnis in sieben Swing States an, in denen beide Parteien vor der Wahl eine realistische Erfolgschance hatten.

Warum Pennsylvania so wichtig gewesen wäre für Kamala Harris

Die Swing States sind:

Pennsylvania (Sieger: Trump)

Michigan

Wisconsin

Georgia (Sieger: Trump)

North Carolina (Sieger: Trump)

Arizona

und Nevada

Vor allem Pennsylvania mit 19 Stimmen von Wahlleuten gilt immer als potenziell wahlentscheidend. Sowohl Harris als auch Trump waren dort auf der Zielgeraden des Wahlkampfs besonders aktiv.

Enttäuschte Unterstützer der Demokratin an der Howard Univesität in Washington DC. Foto: AFP/ANGELA WEISS

Wo hat Trump gewonnen – wo hat Kamala Harris gewonnen?

Überraschend war das Ergebnis in Virginia: Nur knapp gewann Harris den Bundesstaat, in dem vor vier Jahren noch Joe Biden mit rund zehn Prozentpunkten Vorsprung gesiegt hatte. Nach Auszählung von 91 Prozent der Stimmen lag Harris mit 51,5 Prozent vorn. Harris und der Republikaner Trump setzten sich nach Wählerbefragungen und ersten Auszählungen erwartungsgemäß in mehreren Staaten durch, in denen ihr Sieg als sicher galt. Bei Trump waren es:

Florida

Texas

und South Carolina

An Harris gingen:

New York

Massachusetts

Illinois

Trump hat mit North Carolina und Georgia bisher 246 Wahlmännerstimmen erhalten, Harris unter anderem mit dem großen Bundesstaat Kalifornien 210.

(Stand 8.50 Uhr)

Mit Material von dpa.