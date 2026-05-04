US-Truppenabzug: Europas fragiler Frieden

Für die eigene Sicherheit braucht Europa die USA mehr, als die USA Europa. Doch auch für Washington wäre ein Truppenabzug ein Fehler, kommentiert Christian Gottschalk.
Wenn es wirklich so weit kommen sollte, dass die USA einen erklecklichen Teil ihrer Soldaten aus Europa abziehen und wenn es wirklich dazu kommt, dass die vorgesehenen US-Mittelstreckenraketen nicht in Deutschland stationiert werden, dann werden deshalb nicht bald darauf russische Panzer an der Grenze stehen. Das ist in diesem Zusammenhang aber auch schon die einzige gute Nachricht. Mittelfristig und langfristig erst recht, wäre es eine schlechte Nachricht, wenn amerikanische Soldaten in Deutschland reduziert und die Raketen nicht kommen würden.